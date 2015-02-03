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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 14:25 BJT

韩国汇市：韩元兑美元脱离四周低点，因美国近期数据疲弱

路透首尔2月3日 - 韩国韩元兑美元周二自四周低点反弹，因美国此前公布的一连串经济数据都显疲弱；澳洲央行将利率降至纪录低位后，韩国公债劲升。

韩元兑美元周二在本地市场收报1,097.4，周一此间收盘价为1,103.3韩元。

指标三年期公债3月期货劲升18个基点，至108.87，澳洲降息引发市场预期韩国央行可能面临跟进宽松的压力。（完）

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