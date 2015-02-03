台湾证券：金管会称台股涨跌幅由7%提高至10%，8月3日实施

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北2月3日 - 台湾金管会周二宣布股市扬升方案，其中包括台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，将于8月3日正式实施。
金管会并称，将推动双币ETF、人民币汇率期货等商品，预计12月起实施
台湾股市周二收高0.66%，报9,448.73点，表现优于亚股。分析师指出，外资仍持续流入台股，成为支撑多头的主力，指数再度站上五日均线，短线似有挑战前波高位的可能。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)