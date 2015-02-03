台湾证券：金管会称台股涨跌幅由7%提高至10%，8月3日实施

路透台北2月3日 - 台湾金管会周二宣布股市扬升方案，其中包括台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，将于8月3日正式实施。

台湾股市周二收高0.66%，报9,448.73点，表现优于亚股。分析师指出，外资仍持续流入台股，成为支撑多头的主力，指数再度站上五日均线，短线似有挑战前波高位的可能。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)