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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 16:46 BJT

台湾证券：金管会称台股涨跌幅由7%提高至10%，8月3日实施

路透台北2月3日 - 台湾金管会周二宣布股市扬升方案，其中包括台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，将于8月3日正式实施。

金管会并称，将推动双币ETF、人民币汇率期货等商品，预计12月起实施

台湾股市周二收高0.66%，报9,448.73点，表现优于亚股。分析师指出，外资仍持续流入台股，成为支撑多头的主力，指数再度站上五日均线，短线似有挑战前波高位的可能。 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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