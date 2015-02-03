版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 14:55 BJT

新兴汇市：风险意愿回暖拉抬亚币，唯澳洲央行降息抑制涨幅

亚洲     当日  今年以来   20
14年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            117.08    117.58   +0.43   +2.20    1
19.66
    坡元            1.3525    1.3515   -0.07   -1.96    1
.3260
    台币          31.540    31.685   +0.46   +0.56    3
1.718
    韩元           1096.95   1103.30   +0.58   +0.21   10
99.30
    泰铢             32.52     32.58   +0.18   +1.17     
32.90
    菲律宾披索       44.09     44.16   +0.16   +1.43     
44.72
    印尼卢比      12620.00  12682.00   +0.49   -1.90  123
80.00
    印度卢比       61.83     61.80   -0.05   +1.94     
63.03
    马币            3.6290    3.6280   -0.03   -3.65    3
.4965
    人民币          6.2572    6.2597   +0.04   -0.85    6
.2040
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 蔡美珍/王颖；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐