新兴汇市：风险意愿回暖拉抬亚币，唯澳洲央行降息抑制涨幅

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 117.08 117.58 +0.43 +2.20 1 19.66 坡元 1.3525 1.3515 -0.07 -1.96 1 .3260 台币 31.540 31.685 +0.46 +0.56 3 1.718 韩元 1096.95 1103.30 +0.58 +0.21 10 99.30 泰铢 32.52 32.58 +0.18 +1.17 32.90 菲律宾披索 44.09 44.16 +0.16 +1.43 44.72 印尼卢比 12620.00 12682.00 +0.49 -1.90 123 80.00 印度卢比 61.83 61.80 -0.05 +1.94 63.03 马币 3.6290 3.6280 -0.03 -3.65 3 .4965 人民币 6.2572 6.2597 +0.04 -0.85 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 蔡美珍/王颖；审校 高琦)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。