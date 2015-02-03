日本股市：跌至一周半低点，标债结果疲弱打压人气

“标售结果令人担心，那些持有债券多仓的投资者可能解除仓位，从 而对其他资产类别带来重大影响，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi 表示。 市场参与方还表示，欧洲央行近期放宽政策，而且澳洲央行在周二降 息至纪录低点，令投资者对全球增长的看法转差。 指数权重股走低，迅销 下挫2.0%；KDDI 则挫跌2.9% 。这两支个股总计令日经指数今日损失了51.9个点。 美国周一公布的数据令人失望，也压制市场人气。 东证股价指数 下滑1.2%报1,392.39点。JPX-日经400指数<.JP XNK400>下跌1.1%至12,640.20点。(完)