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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 14:59 BJT

日本股市：跌至一周半低点，标债结果疲弱打压人气

“标售结果令人担心，那些持有债券多仓的投资者可能解除仓位，从
而对其他资产类别带来重大影响，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi
表示。
    
    市场参与方还表示，欧洲央行近期放宽政策，而且澳洲央行在周二降
息至纪录低点，令投资者对全球增长的看法转差。
    
    指数权重股走低，迅销 下挫2.0%；KDDI 则挫跌2.9%
。这两支个股总计令日经指数今日损失了51.9个点。
    
    美国周一公布的数据令人失望，也压制市场人气。 
    
    东证股价指数 下滑1.2%报1,392.39点。JPX-日经400指数<.JP
XNK400>下跌1.1%至12,640.20点。(完)
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