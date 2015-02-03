日本股市：跌至一周半低点，标债结果疲弱打压人气

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
“标售结果令人担心，那些持有债券多仓的投资者可能解除仓位，从 而对其他资产类别带来重大影响，”瑞穗证券分析师Nobuhiko Kuramochi 表示。 市场参与方还表示，欧洲央行近期放宽政策，而且澳洲央行在周二降 息至纪录低点，令投资者对全球增长的看法转差。 指数权重股走低，迅销 下挫2.0%；KDDI 则挫跌2.9% 。这两支个股总计令日经指数今日损失了51.9个点。 美国周一公布的数据令人失望，也压制市场人气。 东证股价指数 下滑1.2%报1,392.39点。JPX-日经400指数<.JP XNK400>下跌1.1%至12,640.20点。(完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。