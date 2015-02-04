中国数据：1月服务业PMI降至51.8，为六个月低位--汇丰

美国股市：开盘基本持平，投资者等待新的刺激因素
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京2月4日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。
Markit提供的新闻稿并显示，当月服务业新业务指数亦创下六个月低位，从上月的53.9降至52.5.
收费价格和投入价格均下滑，其中收费价格指数降至萎缩区间，投入价格则为63个月低点。不过就业状况改善，该指数升至2013年6月来最高。
受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI 28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI创出一年新低，不过仍处于平稳扩张区间。汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。（完） (发稿 宿泱韫; 审校)
道琼工业指数下跌11.38点，或0.05%，至20,995.56点；标准普尔500指数上升0.23点，或0.01%，至2,399.52点；纳斯达克指数涨0.21点，至6,100.97点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得