中国数据：1月服务业PMI降至51.8，为六个月低位--汇丰

路透北京2月4日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。

Markit提供的新闻稿并显示，当月服务业新业务指数亦创下六个月低位，从上月的53.9降至52.5.

收费价格和投入价格均下滑，其中收费价格指数降至萎缩区间，投入价格则为63个月低点。不过就业状况改善，该指数升至2013年6月来最高。