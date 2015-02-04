版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 09:45 BJT

中国数据：1月服务业PMI降至51.8，为六个月低位--汇丰

路透北京2月4日 - 汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，逊于上月的53.4且为六个月新低。

Markit提供的新闻稿并显示，当月服务业新业务指数亦创下六个月低位，从上月的53.9降至52.5.

收费价格和投入价格均下滑，其中收费价格指数降至萎缩区间，投入价格则为63个月低点。不过就业状况改善，该指数升至2013年6月来最高。

受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI 28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI创出一年新低，不过仍处于平稳扩张区间。汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。（完） (发稿 宿泱韫; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐