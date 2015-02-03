英国个股：渣打集团考虑出售在菲律宾的零售银行业务--消息人士

路透新加坡2月3日 - 一位熟悉内情的消息人士透露，渣打集团 考虑出售在菲律宾的零售银行业务，这是渣打首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)试图削减成本和缩减银行资产基础的一部分举措。

渣打在1872年进入菲律宾市场。据消息人士称，渣打还将继续经营在菲律宾的企业银行业务，主要面向该国的高端客户，比如菲律宾最大的综合企业San Miguel 。

渣打集团发言人称，该行不会对市场揣测进行置评。

根据集团网站，渣打目前在菲律宾拥有五家分支和超过500位员工。据消息人士，这其中有三分之二的雇员都是在零售银行业务。（完）