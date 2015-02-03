英国个股：渣打集团考虑出售在菲律宾的零售银行业务--消息人士

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透新加坡2月3日 - 一位熟悉内情的消息人士透露，渣打集团 考虑出售在菲律宾的零售银行业务，这是渣打首席行政总裁冼伯德(Peter Sands)试图削减成本和缩减银行资产基础的一部分举措。
渣打在1872年进入菲律宾市场。据消息人士称，渣打还将继续经营在菲律宾的企业银行业务，主要面向该国的高端客户，比如菲律宾最大的综合企业San Miguel 。
渣打集团发言人称，该行不会对市场揣测进行置评。
根据集团网站，渣打目前在菲律宾拥有五家分支和超过500位员工。据消息人士，这其中有三分之二的雇员都是在零售银行业务。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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