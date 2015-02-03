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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元下挫，澳洲央行降息至纪录低点

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    * 澳元/美元下挫1.76%，新西兰元/美元跌1.34%，澳元/日圆重挫2.2
0%，美元/日圆跌0.32%
    * 日经指数收低1.27%，沪综指上扬2.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本
)指数上涨0.15%，10年期美债收益率报1.6625%，布兰特原油扬升0.99%
    * 澳洲央行调降指标利率至纪录低点，市场预期继续降息 
    * 印度央行维持利率不变，下调法定流动性比率50个基点 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 高琦)
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