台湾债市：10年债殖利率收高，忧虑换券压力及长券标售

* 10年券殖利率弹升，反应新券将登场

* 下周30年券标售及封关等变数令多方审慎

* 明日103/13区间料在1.45-1.50%

路透台北2月3日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周二收高。交易员表示，昨晚美债缺乏明确走向，此间103/13则受农历年前交易商获利了结，及新10年券即将登场等因素影响，走势偏空。

五年主流券103/15 殖利率虽续创逾一年八个月收盘低位，但盘中并未再创新低。交易员表示，下周台债除上述影响10年券走势的因素外，还有10日将标售30年期公债的变数有待厘清，且外部有周五美国非农就业数据将公布，令交易商操作趋于审慎。

“下周才是多头真正的挑战，操作还是保守些。”一位大型银行交易员说。

另一银行交易员则称，愈来愈多国家加入降息行列，台湾央行因应变局也刻意维持市场宽松，近期五年公债殖利率跌破1.0%，即是反应央行升息时程延后的预期。不过毕竟市场对美国今年升息的警戒尚未解除，且殖利率已来到相对低档，因此还须提防债市随时出现反弹波。

他认为，今年以来，次级市场交易的主要券种都是去年发行的，透明度并不高。下周五新10年券开始发行前交易后，殖利率将会反映市场真正的思维，但因是封关前最后交易日，届时恐有流动性问题。因此近日103/13殖利率的弹升，也多少反映交易商的担忧。

至于明日标售的两年期公债，交易员普遍认为标售结果对走势影响有限。

路透调查显示，财政部周三将标售的两年期公债104/3 ，在央行刻意维持宽松且外资汇入下，银行去化资金压力不轻，两年公债料将是消资金兼具养券的好标的。不过美国升息预期未除，利率风险料将降低抢标机率，预计该期公债得标利率料落在0.59-0.615%间。

今日五年券103/15殖利率收盘续创逾一年八个月收盘低位，前低为2013年5月22日的0.9300%。

交易员预估，明日10年债103/13区间先看1.45-1.50%；五年债103/15区间则暂看0.94-0.99%。

美国公债价格周一小涨，30年期公债收益率徘徊在纪录低点附近，因美国消费者支出和制造业活动数据令人失望，且股市波动引发对公债的避险需求。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -0.80 0.9400 0.9400-0.9500 13.0

10 103/13 +1.63 1.4888 1.4685-1.4899 117.0

本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：

2/3(二)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话、澳洲央行召开利率会议、欧元区生产者物价指数、美国国内汽车销售年率、美国耐久财订单、美国工厂订单；

2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币政策委员会会议(至周四)、日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI；

2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委普雷特发表讲话、英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人数、美国第四季劳工成本和非农生产率环比年率；

2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说。

30 104/4 没有成交

20 104/2 没有成交

10 103/13 1.4888

5 103/15 0.9400

3 104/1 0.7150