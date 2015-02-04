更正-《SAFT专栏》希腊与欧元区的关键词--无力偿债

(更正：因译文有误，倒数第八段改为“最终导致不伤筋动骨就不可能还债的局面”，非“在没有损坏任何一方的情况下，最终导致无力偿债的局面。”另调整小标等其它几处措辞。)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/王丽鑫

路透2月3日 - 很多事情的关键都在于对一个词的诠释，以希腊和欧元区来说，这个关键词就是：无力偿债。

希腊新财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)直言不讳，形容希腊的情况，就像是建议一个失业的人，从自己的信用卡预借现金，来偿还房贷。

“你会建议他们应该继续从信用卡借钱，好应付这个基本上是无力偿债的问题吗？”瓦鲁法基斯上任没几天之后就这样说道。

“这就是希腊过去五年的问题。我们的欧洲盟国以及前任希腊政府只是一直拖延和自欺欺人。”

“只要给予周转空间和时间，就能让人依约偿债”，对于那些债台高筑的人来说，维持这种假象的手段即使不算光彩，也算是行之有年的传统。相对来说，直接摊牌，承认还不了债，则不是常见的方法。

这是因为一旦承认无法偿债，往往会有一些特定的事情接踵而来。债权人会拒绝再提供借款，只要能力允许，原有贷款会被要求偿付，而无力偿还的这一方，也就是希腊，它所发行的债券，再也无法当作担保抵押品。

Bruegel智库总监Guntram Wolff认为，希腊财长加重了逼近大限的压力，让希腊公债理论上无法符合欧洲央行条件，让希腊迫切需要达成一个新协议。

“当一国财长宣称自己的国家无力还债，那么他所发行的所有公债应该都无法达到‘紧急流动性协助’及正规货币政策操作的相关门槛。虽然我不认为欧洲央行会因此立刻这样作，但我也无法相信央行会照样长期继续放贷，”Wolff在Bruegel的一篇文章中写道。

“他提出无力偿债这件事，就推升了希腊金融体系的融资需求，也让政府在资本市场筹资变得不可能，”Wolff指出。

**无力偿债的是一个国家，违约是一个事件**

“拖延和自欺欺人”这种明显对很多参与者并不公平的策略，有时候能让一个实体撑下去，记住这点很重要。很多美国大型银行在危机期间就曾濒临无力偿债的状态。

这种策略就像所有恋爱关系一样，无论好坏，都需要双方的参与：债权人与债务人。

情况的确如此，但个中情节绝不简单，希腊问题更是复杂，因为无力偿债涉及的是一个欧元区成员国。

尽管希腊的负债水平可能很快超过它的偿债能力，但其债权人和伙伴国仍然认为，在当前低利率和很长的还债期限下，希腊的偿债压力与法国等国相差并不大。

瓦鲁法基斯认为这个情况就是债务-通缩螺旋，对希腊施加的条件抑制了需求，推动物价和产出下滑，最终导致不伤筋动骨就不可能还债的局面。这种看法有一定道理。

瓦鲁法基斯打出无力偿债的牌，从最好的情况来看是开局策略，这么做是想让债权人更快地回到谈判桌，并迫使其作出更大让步。

至于欧洲央行，则表现出一副按规矩办事的样子，坚称当2月底希腊援助计划到期时，也不能擅自向希腊的银行提供更多信贷。

“我们(欧洲央行)有自己的法规，将会依法行动，”欧洲央行管委利卡宁称。

都柏林大学的经济学教授Karl Whelan称，欧洲央行声称将不得不遵守自己的规则，对于希腊的债务问题和银行业者将爱莫能助，这出戏欧洲央行表演得太过了。

Whelan认为，就算到了3月，希腊能否从欧洲央行获得贷款也将根据具体情况来作决定，而不是机械的决策。可以想象，希腊及谈判对手会半推半就，因为无论是“规则”还是“无力偿债”都只是些模糊的概念，如果不说清楚，可以给自己提供挡箭牌。

所以双方都希望制造形势紧迫的假象以给对方谈判压力，也都希望对方挺不住而作出让步。

与此同时，一点也不奇怪地，资本在逃离希腊，双方的虚张声势也导致银行出现挤兑的机率更大了。(完)