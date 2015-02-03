全球金市：黄金上涨，受强劲基金买兴和低迷经济前景提振

“我们看到1,250美元左右有来自亚洲的良好买需，市场目前相当偏多。”

0651 GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,279.20美元，亚洲早盘时段基本持平。

美国4月期金 上扬0.2%至1,279.70美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的持金量增至2,465万盎司， 为10月以来最高。

但Ikemizu表示，整体而言，市场仍“在多空看法上分歧严重”，提醒称如果本周的美国非农就业数据强劲，可能会大量结清多头仓位。

路透调查的分析师预计，周五的数据料显示美国1月非农就业岗位增加约23万个，增幅略低于12月的25.2万个，但仍然相当不错。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今

现货金 1279.20 4.51 +0.35 8.08

现货银 17.30 0.10 +0.58 10.47

现货铂金 1232.24 9.24 +0.76 2.70

现货钯金 786.00 2.41 +0.31 -0.85

COMEX期金 1279.70 2.80 +0.22 8.07

COMEX期银 17.34 0.09 +0.52 11.16

汇率

欧元/美元 1.1335

美元/日圆 117.10

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化