全球金市：黄金上涨，受强劲基金买兴和低迷经济前景提振

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
“我们看到1,250美元左右有来自亚洲的良好买需，市场目前相当偏多。”
0651 GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,279.20美元，亚洲早盘时段基本持平。
美国4月期金 上扬0.2%至1,279.70美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的持金量增至2,465万盎司， 为10月以来最高。
但Ikemizu表示，整体而言，市场仍“在多空看法上分歧严重”，提醒称如果本周的美国非农就业数据强劲，可能会大量结清多头仓位。
路透调查的分析师预计，周五的数据料显示美国1月非农就业岗位增加约23万个，增幅略低于12月的25.2万个，但仍然相当不错。
---------------0651GMT-----------------------------
价格 变动 涨跌% 今年迄今
现货金 1279.20 4.51 +0.35 8.08
现货银 17.30 0.10 +0.58 10.47
现货铂金 1232.24 9.24 +0.76 2.70
现货钯金 786.00 2.41 +0.31 -0.85
COMEX期金 1279.70 2.80 +0.22 8.07
COMEX期银 17.34 0.09 +0.52 11.16
汇率
欧元/美元 1.1335
美元/日圆 117.10
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李春喜/王兴亚；审校 蔡美珍/高琦)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。