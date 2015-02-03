泰国经济：央行认为物价下滑是暂时现象，尚未考虑调整货币政策

路透曼谷2月3日 - 泰国央行周二表示，目前尚未考虑调整货币政策，尽管消费者物价出现逾五年来的首次下滑。

泰国央行助理总裁Mathee Supapongse对记者表示，央行认为物价下跌只是短期现象，可能只会持续到第二季，央行不认为泰国将陷入通缩。

他表示，货币政策委员会认为“通胀率为负是暂时的。货币政策不会将供应面冲击视为首要关注点，因此委员会尚未考虑调整货币政策”。

泰国1月消费者物价指数较上年同期下滑0.41%，为2009年9月以来首次下降，主要是受油价下挫的影响。

鉴于泰国物价下滑且经济增长持续疲软，一些分析师预期泰国央行将在下次的3月11日会议上降息。泰国指标利率自去年3月起一直处在2.0%。(完)