泰国经济：央行认为物价下滑是暂时现象，尚未考虑调整货币政策

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透曼谷2月3日 - 泰国央行周二表示，目前尚未考虑调整货币政策，尽管消费者物价出现逾五年来的首次下滑。
泰国央行助理总裁Mathee Supapongse对记者表示，央行认为物价下跌只是短期现象，可能只会持续到第二季，央行不认为泰国将陷入通缩。
他表示，货币政策委员会认为“通胀率为负是暂时的。货币政策不会将供应面冲击视为首要关注点，因此委员会尚未考虑调整货币政策”。
泰国1月消费者物价指数较上年同期下滑0.41%，为2009年9月以来首次下降，主要是受油价下挫的影响。
鉴于泰国物价下滑且经济增长持续疲软，一些分析师预期泰国央行将在下次的3月11日会议上降息。泰国指标利率自去年3月起一直处在2.0%。(完)
(编译 高琦 审校 王兴亚)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。