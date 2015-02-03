金属期市：伦敦期铜上扬，但需求疑虑料将消蚀涨势

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
欧洲和中国制造业企业1月纷纷下调价格，产出几乎持平，凸显全球存在通缩风险，而这有可能令全球央行在即将到来的一年实施另一波刺激措施。
0704GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升1.1%报每吨5,562美元，上交易日几乎收平。铜价1月下跌了近13%，上周触及五年半低点5,339.50美元。
上海期货交易所4月期铜合约 上涨2.3%至每吨40,760元人民币。
新加坡的一位实货交易员说：“中国春节前的消费者兴趣很低，”并称他看到市场有空头回补，押注铜价已经触底的投资者在新建多头仓位。他还表示，贸易商现在也几乎没有动力向中国输货，因春节期间存储成本高昂。
“我们认为2015年第一季的剩余时间里，铜和基本金属价格整体上仍将承压，受信心和不安情绪影响，尤其是亚洲，仍旧偏空，”摩根大通在一份研究报告中称。
“这种气氛可能会持续贯穿2月的中国春节假期，直到3月中国人大会议召开，全年经济增长目标明确后，”该行称。(完)
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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 王兴亚/白云)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。