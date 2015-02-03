金属期市：伦敦期铜上扬，但需求疑虑料将消蚀涨势

欧洲和中国制造业企业1月纷纷下调价格，产出几乎持平，凸显全球存在通缩风险，而这有可能令全球央行在即将到来的一年实施另一波刺激措施。

0704GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升1.1%报每吨5,562美元，上交易日几乎收平。铜价1月下跌了近13%，上周触及五年半低点5,339.50美元。

上海期货交易所4月期铜合约 上涨2.3%至每吨40,760元人民币。

新加坡的一位实货交易员说：“中国春节前的消费者兴趣很低，”并称他看到市场有空头回补，押注铜价已经触底的投资者在新建多头仓位。他还表示，贸易商现在也几乎没有动力向中国输货，因春节期间存储成本高昂。

“我们认为2015年第一季的剩余时间里，铜和基本金属价格整体上仍将承压，受信心和不安情绪影响，尤其是亚洲，仍旧偏空，”摩根大通在一份研究报告中称。

“这种气氛可能会持续贯穿2月的中国春节假期，直到3月中国人大会议召开，全年经济增长目标明确后，”该行称。(完)

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