《路透晚报》--2月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：跌至一周半低点，标债结果疲弱打压人气

日本股市周二延续盘初的跌势并降至一周半低点，因10年期公债标售结果弱于预期，投资者对全球经济增长的担心也压制风险偏好。日经指数收低1.3%至17,335.85点，创下1月22日以来的最低位。东证股价指数下滑1.2%报1,392.39点。

--中国股市：沪综指收升2.4%结束五连跌，金融板块集体反弹激发市场人气

沪综指收升2.4%，结束连续五日下跌。分析师指出，今日央行加大逆回购力度，使得人民币持续贬值造成的流动性收紧压力有所缓解。股指持续下跌后亦技术性反弹要求，中小盘股票率先启动，午盘金融板块亦现集体回升，带动股指上涨。

沪综指收报3,204.91点，涨76.61点或2.45%；上证A股今日成交2,831亿元人民币，上日为2,666亿元。沪深300指数收报3,437.45点，涨2.49%。

--香港股市：恒生指数逆转收高，受内地股市涨势激励

香港股市收高，扭转盘中稍早跌势，因中国内地股市上扬，化解美国经济数据欠佳的冲击。中国股市结束五连跌的表现，激励港股投资人士气。恒生指数收高0.3%至24,554.78点。恒生国企指数上涨1.6%至11,768.58点。

--汇市：澳洲央行意外降息打击澳元跌至六年低点，拖累新西兰元

澳元与新西兰元欧洲早盘进一步走软，此前澳洲央行(RBA)意外降息，推动澳元与新西兰元下跌。最近几周澳元与新西兰元的前景恶化，因经济增长担忧引发货币政策趋于宽松的预期，不过澳洲央行的决定仍使很多人感到震惊。澳元今日下滑逾2%，兑美元触及近六年低点0.7635，新西兰元兑美元下跌1.5%至0.7185，创下2011年初以来最低。

--欧元债市：希腊公债收益率剧跌，因政府对减记债务立场软化

希腊公债收益率大幅走低，之前希腊政府不再要求减记外债，提议新的债务交换提议，减记债务方面立场软化。希腊10年期公债收益率开盘跌151个基点，报9.88%，有望录得2012年希腊债务重组以来最大单日跌幅。三年期公债收益率下跌320个基点至16.64%，五年期公债收益率跌208个基点至13.46%。

--国际油市：油价续涨，但中国需求前景抑制涨幅

原油期货价格继续走坚，扩大前两日累计逾11%的涨幅，但对中国需求前景的担忧挥之不去，抑制了油价。一些投资者押注油价在经历七个月的震荡后，底部已经形成，有迹象显示，美国页岩油开采活动减少，引发对未来生产的担忧。0810GMT时，布兰特3月原油期货涨0.66美元，至55.41美元，美国原油期货报49.99美元，上扬0.42美元。

--全球金市：黄金上涨，受强劲基金买兴和低迷经济前景提振

黄金在最近三个交易日内第二日上涨，因全球经济前景疲软提振了黄金的避险魅力，全球最大黄金上市交易基金(ETF)的黄金持仓也处于四个月最高。0812GMT，现货金上涨至每盎司1,284美元，亚洲早盘时段基本持平。美国4月期金上扬0.6%至1,284.5美元。

--金属期市：伦敦期铜上扬，但需求疑虑料将消蚀涨势

伦敦期铜受技术性买盘推升，但交易商预期这类买盘将逐渐消退，此前中国及欧洲公布的制造业数据表现乏力，加深了通缩疑虑，令需求前景进一步蒙阴。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升1.36%报每吨5,575美元。上海期货交易所4月期铜合约上涨2.3%至每吨40,760元人民币。