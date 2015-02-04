台湾已公布经济指标--2015/2/4

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 12月 +7.33% +6.72% r 3/4 -- 季调失业率 12月 3.84% 3.87% 2/26 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 12月 +0.61% +0.87% r 2/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 12月底 4,189.8 4,214.66 2/5 -- 商品出口(y/y) 12月 -2.8% +3.7% 2/9 -- 商品进口(y/y) 12月 -12.3% +5.1% 2/9 -- M2货币总计数(y/y) 12月 +5.85% +5.22% 3/2 -- 外销订单(y/y) 12月 +4.5% +6.0% 3/3 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 +3.17% +3.63% r -- -- (概估值) 重贴现率(%) 12月18 1.875% 1.875% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。