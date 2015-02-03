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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 15:55 BJT

日本个股：日产汽车1月在华销量增长22.2%，止住六个月的连跌

路透上海2月3日 - 日本日产汽车 周二公布，该公司及其在中国的合资公司1月在华汽车销量为116,40辆，较上年同期增长22.2%。

这止住了此前连续六个月的下滑势头。

日产汽车12月在华销量下滑9.1%，11月为下降11.8%。

日产汽车目前在中国与东风汽车 组建有合资公司。(完)

(编译 王兴亚；审校 高琦)
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