日本个股：本田汽车1月中国市场销量同比下滑6.6%

路透上海2月3日 - 本田汽车 周二表示，该公司及其在中国的两家合资公司，今年1月在中国大陆的汽车销量为59,065辆，同比下滑6.6%。

去年12月则为增长40.1%，去年11月是下滑12.1%。

日本汽车厂商目前在中国遭遇双重挑战，一是中国经济放缓，另一个是中日两国间在过去一年中的政治紧张关系。