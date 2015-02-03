《独家新闻》伊朗提供更优惠的石油开发协议，以对抗制裁和低油价影响

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
另一位石油部官员表示，“吸引国际石油公司(IOC)的一个主要因素就是合同提供了预定储备的可能性，这在以前根本是不可能的...(提出的)条款之一是IOC要与伊朗石油运营商建立长期的合资企业。”
一位西方外交消息人士透露，与外资公司进行石油对话的兴趣基本上是单方面的，主要都来自伊朗一方。
“从西方石油公司的角度看，伊朗提出的东西不那么令人感兴趣，也没有吸引力。市场上已经有太多的石油了，因此他们最不想看到的就是伊朗也重回供给轨道之上。”该名消息人士称。
分析师认为，伊朗仍然未开放业务。
伊朗国家石油公司的一位前任官员Mehdi Varzi称，与外资石油公司的谈判时断时续，并指出伊朗必须提供更具吸引力的条件，以推动发展。
“在当前环境下，即便制裁被解除，我认为也不会有很多公司会进入伊朗。”Varzi说道，他目前在伦敦经营一家能源咨询公司。他认为，如果市场形势进一步恶化，那么伊朗的能源业将陷入严重的困境。
“如果情势恶化，伊朗油气行业的生存将受到威胁。”（完）
(编译 李春喜/徐文焰/高琦 审校 王洋)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。