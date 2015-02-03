《独家新闻》伊朗提供更优惠的石油开发协议，以对抗制裁和低油价影响

另一位石油部官员表示，“吸引国际石油公司(IOC)的一个主要因素就是合同提供了预定储备的可能性，这在以前根本是不可能的...(提出的)条款之一是IOC要与伊朗石油运营商建立长期的合资企业。”

一位西方外交消息人士透露，与外资公司进行石油对话的兴趣基本上是单方面的，主要都来自伊朗一方。

“从西方石油公司的角度看，伊朗提出的东西不那么令人感兴趣，也没有吸引力。市场上已经有太多的石油了，因此他们最不想看到的就是伊朗也重回供给轨道之上。”该名消息人士称。

分析师认为，伊朗仍然未开放业务。

伊朗国家石油公司的一位前任官员Mehdi Varzi称，与外资石油公司的谈判时断时续，并指出伊朗必须提供更具吸引力的条件，以推动发展。

“在当前环境下，即便制裁被解除，我认为也不会有很多公司会进入伊朗。”Varzi说道，他目前在伦敦经营一家能源咨询公司。他认为，如果市场形势进一步恶化，那么伊朗的能源业将陷入严重的困境。

“如果情势恶化，伊朗油气行业的生存将受到威胁。”（完）