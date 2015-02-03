澳洲央行周二将指标利率调降0.25个百分点至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央 行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。 澳洲国库部长霍基表示，澳洲央行还有降息空间，并称政府最近取消碳税等措施帮助降低了通胀。 泰国央行周二表示，目前尚未考虑调整货币政策，尽管消费者物价出现逾五年来的首次下滑。泰国央行助 理总裁Mathee Supapongse对记者表示，央行认为物价下跌只是短期现象，可能只会持续到第二季，央行不认 为泰国将陷入通缩。 印度央行周二维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，下次行动可能在政府本月底提交 年度预算后采取。 印度央行总裁拉詹在政策会议之后的记者会上表示，在有关经济和物价的更多数据出炉前，央行将“暂停 ”利率调整，但不排除在“两次会议之间”采取一些行动。 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，在购债计划接近于设定的2016年截止日期前，央行将对整个计划进行 重新评估，而且如果需要提高通胀率、使之迈向央行目标，则央行准备好采取更多行动。 瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行正在盯住一个瑞郎兑欧元的非 正式区间1.05-1.10。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.50% 2015年1月29日降15基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)