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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 16:18 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

澳洲央行周二将指标利率调降0.25个百分点至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央
行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。  
    澳洲国库部长霍基表示，澳洲央行还有降息空间，并称政府最近取消碳税等措施帮助降低了通胀。 
    
    泰国央行周二表示，目前尚未考虑调整货币政策，尽管消费者物价出现逾五年来的首次下滑。泰国央行助
理总裁Mathee Supapongse对记者表示，央行认为物价下跌只是短期现象，可能只会持续到第二季，央行不认
为泰国将陷入通缩。 
    
    印度央行周二维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，下次行动可能在政府本月底提交
年度预算后采取。 
    印度央行总裁拉詹在政策会议之后的记者会上表示，在有关经济和物价的更多数据出炉前，央行将“暂停
”利率调整，但不排除在“两次会议之间”采取一些行动。    
    
    欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，在购债计划接近于设定的2016年截止日期前，央行将对整个计划进行
重新评估，而且如果需要提高通胀率、使之迈向央行目标，则央行准备好采取更多行动。 
    
    瑞士报纸Schweiz am Sonntag周日援引接近央行的消息人士报导，瑞士央行正在盯住一个瑞郎兑欧元的非
正式区间1.05-1.10。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.25%              2015年2月3日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.50%            2015年1月29日降15基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率15%          2015年1月30日降200个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 高琦 审校 蔡美珍)
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