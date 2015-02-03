版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 16:18 BJT

台湾央行：共发行1,838.5亿台币存单，发行余额减0.5亿

路透台北2月2日 - 台湾央行周一公布，共发行1,838.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,839亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,828.50

91天期 0.93 8.00

182天期 1.05 2.00

央行上日共发行6,533.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,813.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负182亿台币，累积超额准备为1兆1,145亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,274亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐