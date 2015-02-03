台湾央行：共发行1,838.5亿台币存单，发行余额减0.5亿

路透台北2月2日 - 台湾央行周一公布，共发行1,838.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,839亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,828.50

91天期 0.93 8.00

182天期 1.05 2.00

央行上日共发行6,533.8亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,813.1亿台币。