台湾央行：共发行1,838.5亿台币存单，发行余额减0.5亿

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北2月2日 - 台湾央行周一公布，共发行1,838.5亿台币存单，与今日存单到期金额1,839亿台币相较，存单发行余额减0.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,828.50
91天期 0.93 8.00
182天期 1.05 2.00
央行上日共发行6,533.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,813.1亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负182亿台币，累积超额准备为1兆1,145亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,274亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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