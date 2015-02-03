《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:13时,1美元=6.2581人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.569 2.12 市北高新 12.55 0.671 2.99 大众交通 11.2 0.846 2.12 永生投资 18.13 1.806 1.60 老凤祥 35.54 3.129 1.81 S中纺机 8.49 0.358 3.79 鼎立股份 14.85 0.692 3.43 氯碱化工 10.36 0.546 3.03 双钱股份 14.52 0.77 3.01 海立股份 9.48 0.607 2.50 浦东金桥 23.33 1.702 2.19 外高桥 31.19 2.021 2.47 ST联华 31.22 2.35 2.12 锦江投资 17.07 1.268 2.15 中路股份 25.36 1.841 2.20 金山开发 12.98 0.68 3.05 海欣股份 8.79 0.615 2.28 耀皮玻璃 8.16 0.627 2.08 大江股份 7.7 0.401 3.07 上柴股份 11.51 0.758 2.43 丹化科技 7.64 0.545 2.24 上海三毛 10.42 0.812 2.05 友谊股份 16.83 1.69 1.59 上工申贝 13 0.706 2.94 上海机电 22 2.353 1.49 宝信软件 38.63 2.928 2.11 上海物贸 10.18 0.639 2.55 自仪股份 12.04 0.917 2.10 上海普天 16.22 0.836 3.10 陆家嘴 34.82 2.43 2.29 华新水泥 9.36 1.215 1.23 锦江股份 26.29 2.039 2.06 鄂尔多斯 9.1 0.876 1.66 华电能源 4.55 0.442 1.64 SST天海 11.02 0.501 3.51 大名城 9.44 0.543 2.78 东方通信 9.4 0.589 2.55 黄山旅游 16.8 1.687 1.59 开开实业 16.59 1.019 2.60 海南航空 3.16 0.519 0.97 ST轻骑 5.65 0.418 2.16 振华重工 6.17 0.535 1.84 锦州港 5.28 0.484 1.74 九龙山 7.41 0.462 2.56 凌云股份 13.84 0.618 3.58 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。