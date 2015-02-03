中国房地产：欧盟QE推动资金流向亚太，中国今年亦将分一杯羹--CBRE

路透上海2月3日 - 全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕（CBRE） 相关研究主管周二预期，欧盟量化宽松（QE）将推动大量资金流向亚太地区房市。而中国房地产市场尽管供应压力仍较大，但随着海外资金流入及不少卖家下调心理预期，将使中国大宗物业的交易量上升。

世邦魏理仕全球首席经济学家Richard Barkham表示，房地产回报率与债券收益率一般呈反向关联。欧洲实施量宽后，当地债券回报率越来越低，大量资金会流出该地区。而亚洲房市与欧美的联动性不强，投资亚太有利于实施有效资产配置，规避风险。

“外资一直是关注中国房地产，但因回报率不高，以往兴趣不高，不过欧洲QE后就显得没那么贵了。”他说，外资进入中国房地产市场初期，大多会选择一线城市的核心优质资产。

世邦魏理仕预计，在过去几年连续小幅上升后，中国的办公楼租金可能同比出现微幅下调，主要原因是供给增速快于需求；而零售物业因电子商务热潮及供应较多等因素，租金增幅亦在下降。

世邦魏理仕研究部中国区执行董事陈仲伟补充道，海外资金仍看好中国市场的长期增长潜力，而且去年买卖双方因心理预期差距较大导致不少房产交易僵持，今年这种状况将有所改善，部分卖家将主动下调售价，这使得今年国内大宗房产交易成交的可能性上升。

可作佐证的是，中国仍是全球企业拓展业务的首选，这使得国内办公物业需求仍有较强的支撑。世邦魏理仕近期对超过600个跨国企业首席执行官进行专题调查，约七成受访人选择中国作为其扩展业务的主要市场，排名其后是印尼、香港和新加坡。

世邦魏理仕预计，今年亚太区商业地产的投资总额同比增长5%，主要是因投资者风险偏好有所增加，他们会选择不同风险类型的房产，而且投资日本澳大利亚等成熟市场的活动将继续活跃，韩国及日本一些区域性城市亦将成为投资目的地。

该机构还预计，亚太区今年写字楼供应量较去年底将新增9%，未来供应量较大是印度新德里等三个城市，中国的上海和深圳，以及印尼的雅加达。

中国一二线城市城市的写字楼今年将新增750万平米，大量新增供应将令空置率进一步攀升，写字楼租金受压，一线城市仍能持平，二线城市写字楼可能会略有下降。