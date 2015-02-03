《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1港元=0.80691人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 9.36 6.37 1.82 南玻 9.21 5.72 2.00 深康佳 7.64 3.70 2.56 ST中华 8.03 3.75 2.65 ST中冠 26.88 11.31 2.95 深深宝 8.40 6.77 1.54 深华发 8.03 3.80 2.62 深赤湾 19.21 14.96 1.59 招商地产 26.27 19.86 1.64 特力 11.38 6.90 2.04 飞亚达 11.80 7.44 1.97 一致药业 49.64 37.81 1.63 深深房 6.32 3.69 2.12 ST盛润 8.78 6.28 1.73 深南电 8.45 4.22 2.48 深纺织 10.46 6.26 2.07 方大集团 9.25 4.73 2.42 深国商 14.45 8.15 2.20 深赛格 7.68 3.88 2.45 宝石 7.95 6.12 1.61 小天鹅 16.22 13.68 1.47 粤高速 4.83 3.38 1.77 晨鸣纸业 6.54 4.36 1.86 ST珠江 7.19 4.90 1.82 美菱电器 6.42 5.15 1.54 大冷股份 12.33 7.24 2.11 粤电力 7.15 5.91 1.50 佛山照明 11.06 6.82 2.01 江铃汽车 39.90 37.15 1.33 沙隆达 14.50 9.21 1.95 苏常柴 8.56 4.99 2.13 威孚高科 29.30 28.31 1.28 古井贡酒 32.82 23.41 1.74 ST东海 7.60 6.43 1.46 长安汽车 20.44 19.51 1.30 京东方 3.08 2.54 1.50 鲁泰 11.39 10.30 1.37 本钢板材 5.25 2.93 2.22 张裕 34.05 25.52 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。