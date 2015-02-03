《中国新债预测》五年国债预测均值3.34%，二级情绪尚可料需求中性向好

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 招标品种：财政部五年期固息国债
* 招标金额：200亿元人民币
* 招标时间：周三(4日)10:35-11:35
* 受访人数：9位(银行和券商)
* 预测区间：3.30%-3.37%
* 预测均值：3.34%
路透上海2月3日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，虽跨节资金面心态谨慎，但经济基本面走弱态势不改，且央行逆回购及SLO等多手段对流动性提供支撑，债市整体暖意仍存，惟收益率下行空间有待更多政策出台，料明日新债需求中性偏好，预测均值落于3.34%。
“新发的，怎么看都不会太差，而且就200亿，量不太多。”华东一银行交易员称。
上海另一银行交易员表示，今天一级国开结果来看，交易户和配置户依然存在需求，但是现在很多机构对非国开价值认可有限，不排除该期债结果一般，且五年的期限，不长也不短，相对比较尴尬。
国家开发银行[CHDB.UL上午招标的五期固息债除七年期外，基本接近预期，结果分别为3.6730%，3.7252%和3.76%；七年期为3.86%，10年期为3.81%。五期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍、3.13倍和2.77倍和2.78倍。。
央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3753%
明日新债发行量为200亿元人民币，为今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
上述新债2月5日开始计息，利息按年支付，招标结束至2月9日进行分销，2月11日起上市交易。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。