亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.2%，盘中触及三周高位

日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月20日止日本生胶库存为12,976吨，较10天前减少0.5%，为连续第二周下降。

“生胶价格自上周末以来一直持坚，目前为市场提供了支撑。”一位在东京的经纪商表示。