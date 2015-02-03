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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 16:30 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.2%，盘中触及三周高位

日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月20日止日本生胶库存为12,976吨，较10天前减少0.5%，为连续第二周下降。

“生胶价格自上周末以来一直持坚，目前为市场提供了支撑。”一位在东京的经纪商表示。

但期胶涨幅在下午尾段交投时受限，因美元兑日圆走软到117.17附近。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨225元人民币，收报每吨13,280元。

新加坡SICOM近月3月期胶 最新报每公斤138.60美分，下滑1.2美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 白云/王洋)
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