中国金融：今年银行业潜在风险上升，刚性兑付格局可能被打破--普华永道

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海2月3日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周二发布专题调研报告指出，今年中国金融及银行业的潜在风险明显上升，不良贷款继续上升，净息差将进一步被压缩，而年内很有可能出现债券、信托等金融产品的违约个案，刚性兑付格局有可能被打破。
普华永道近期对44家银行和非银行金融机构的高层管理人员进行深度访谈。受访者预计2015年银行业不良贷款上升的趋势将持续。与此同时，受访者也认为商业银行的净息差将被进一步压缩至约2%，这个水平与大部份发达国家市场相似。
普华永道中国金融业主管合伙人容显文表示，“调研反映了业界对当前市场困境的不同忧虑。大部份受访者认为不良贷款会持续上升，但风险目前来看仍在可控范围。大部分受访者指出，商业银行的拨备充足，以目前的坏账增速来看，足够抵御未来数年的风险。”
在调研中，受访者对不良贷款的严重程度看法不一。大多数外资银行认为，坏账会进一步恶化，但如果将贷款投放于优质的借款人，仍然有可能将风险隔离。国内商业银行对于不良贷款的形势非常清楚，但很多高管表示对政府有信心，并认为可再次通过四大资产管理公司（华融、东方、长城和信达）清理问题贷款。
而另外一部分受访者的观点较为中立，他们相信坏账的增加仍在可控范围内，不良贷款额的上升还不至于引发系统性风险。
普华永道还指出，近期的种种迹象显示，面对信贷资产质量的恶化，监管当局正在试图破除市场对信托和理财产品“刚性兑付”的预期，例如监管机构在切割银行与非标资产，以及流动性管理方面取得了一定成效，预计2015年市场将很有可能出现债券、信托和其他产品真正的违约个案。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。