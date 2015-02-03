中国金融：今年银行业潜在风险上升，刚性兑付格局可能被打破--普华永道

路透上海2月3日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周二发布专题调研报告指出，今年中国金融及银行业的潜在风险明显上升，不良贷款继续上升，净息差将进一步被压缩，而年内很有可能出现债券、信托等金融产品的违约个案，刚性兑付格局有可能被打破。

普华永道近期对44家银行和非银行金融机构的高层管理人员进行深度访谈。受访者预计2015年银行业不良贷款上升的趋势将持续。与此同时，受访者也认为商业银行的净息差将被进一步压缩至约2%，这个水平与大部份发达国家市场相似。

普华永道中国金融业主管合伙人容显文表示，“调研反映了业界对当前市场困境的不同忧虑。大部份受访者认为不良贷款会持续上升，但风险目前来看仍在可控范围。大部分受访者指出，商业银行的拨备充足，以目前的坏账增速来看，足够抵御未来数年的风险。”

在调研中，受访者对不良贷款的严重程度看法不一。大多数外资银行认为，坏账会进一步恶化，但如果将贷款投放于优质的借款人，仍然有可能将风险隔离。国内商业银行对于不良贷款的形势非常清楚，但很多高管表示对政府有信心，并认为可再次通过四大资产管理公司（华融、东方、长城和信达）清理问题贷款。

而另外一部分受访者的观点较为中立，他们相信坏账的增加仍在可控范围内，不良贷款额的上升还不至于引发系统性风险。