重温稿-《中国新债预测》五年国债预测均值3.34%，二级情绪尚可料需求中性向好

* 招标品种：财政部五年期固息国债

* 招标金额：200亿元人民币

* 招标时间：周三(4日)10:35-11:35

* 受访人数：9位(银行和券商)

* 预测区间：3.30%-3.37%

* 预测均值：3.34%

路透上海2月3日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，虽跨节资金面心态谨慎，但经济基本面走弱态势不改，且央行逆回购及SLO等多手段对流动性提供支撑，债市整体暖意仍存，惟收益率下行空间有待更多政策出台，料明日新债需求中性偏好，预测均值落于3.34%。

“新发的，怎么看都不会太差，而且就200亿，量不太多。”华东一银行交易员称。

上海另一银行交易员表示，今天一级国开结果来看，交易户和配置户依然存在需求，但是现在很多机构对非国开价值认可有限，不排除该期债结果一般，且五年的期限，不长也不短，相对比较尴尬。

国家开发银行[CHDB.UL上午招标的五期固息债除七年期外，基本接近预期，结果分别为3.6730%，3.7252%和3.76%；七年期为3.86%，10年期为3.81%。五期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍、3.13倍和2.77倍和2.78倍。。

央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3753%

明日新债发行量为200亿元人民币，为今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。