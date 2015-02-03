欧元债市：希腊公债收益率剧跌，因政府对减记债务立场软化

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二大幅走低，之前希腊政府不再要求减记外债，提议新的债务交换提议，减记债务方面立场软化。
希腊财长瓦鲁法基斯在与投资者的见面会上提议，用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。
希腊10年期公债收益率开盘跌151个基点，报9.88%，有望录得2012年希腊债务重组以来最大单日跌幅。
三年期公债收益率下跌320个基点至16.64%，五年期公债收益率跌208个基点至13.46%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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