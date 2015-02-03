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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 17:11 BJT

欧元债市：希腊公债收益率剧跌，因政府对减记债务立场软化

路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二大幅走低，之前希腊政府不再要求减记外债，提议新的债务交换提议，减记债务方面立场软化。

希腊财长瓦鲁法基斯在与投资者的见面会上提议，用成长挂钩债券来交换现有债券，试图结束与官方债权人的对立情势。

希腊10年期公债收益率开盘跌151个基点，报9.88%，有望录得2012年希腊债务重组以来最大单日跌幅。

三年期公债收益率下跌320个基点至16.64%，五年期公债收益率跌208个基点至13.46%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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