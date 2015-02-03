****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透伦敦2月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：成功收在1.1205美元上方后，仍有反弹升破1.1400看向1.1530的可能。要进一步上涨，必须升破由12月高点拉出的趋势线阻力。月线必须收在1.1205之下，才会指向进一步跌向1.0500。
美元/日圆：持续在117.00-119.00日圆的大区间内交投，尽管昨天短暂跌至116.55；虽然可以预期将重新测试120.00，但也同样可能重新测试最近的低点。重要支撑位仍然在115.60略上方，这也是形成头肩顶型态的可能颈线支撑位。若跌破115.60，则很可能会急跌向110.00。
欧元/英镑：弹离上周低点0.7400英镑的走势，似乎脚步渐稳，目前在0.7460有支撑。上档的重要水位仍在0.7590区域，以及上周高点0.7536。唯有跌破0.7400，才会暗示将跌向0.7255，这里原本是2003年出现的高点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1346 1.1340 +0.05 -6.21 1.2097
美元/日圆 117.26 117.58 -0.27 -2.02 119.68
欧元/日圆 133.02 133.33 -0.23 -8.12 144.77
美元/瑞郎 0.9264 0.9283 -0.20 -6.81 0.9941
英镑/美元 1.5026 1.5038 -0.08 -3.51 1.5573
美元/加元 1.2585 1.2566 +0.15 +8.32 1.1618
澳元/美元 0.7657 0.7801 -1.85 -6.26 0.8168
新西兰元/美元 0.7200 0.7296 -1.32 -7.66 0.7797
欧元/瑞郎 1.0508 1.0523 -0.14 -12.62 1.2026
欧元/英镑 0.7549 0.7542 +0.09 -2.66 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3843 9.4314 -0.50 -0.89 9.4688
美元/挪威克朗 7.6154 7.6477 -0.42 +1.92 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。