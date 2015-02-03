路透伦敦2月3日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：成功收在1.1205美元上方后，仍有反弹升破1.1400看向1.1530的可能。要进一步上涨，必须升破由12月高点拉出的趋势线阻力。月线必须收在1.1205之下，才会指向进一步跌向1.0500。

美元/日圆：持续在117.00-119.00日圆的大区间内交投，尽管昨天短暂跌至116.55；虽然可以预期将重新测试120.00，但也同样可能重新测试最近的低点。重要支撑位仍然在115.60略上方，这也是形成头肩顶型态的可能颈线支撑位。若跌破115.60，则很可能会急跌向110.00。

欧元/英镑：弹离上周低点0.7400英镑的走势，似乎脚步渐稳，目前在0.7460有支撑。上档的重要水位仍在0.7590区域，以及上周高点0.7536。唯有跌破0.7400，才会暗示将跌向0.7255，这里原本是2003年出现的高点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1346 1.1340 +0.05 -6.21 1.2097

美元/日圆 117.26 117.58 -0.27 -2.02 119.68

欧元/日圆 133.02 133.33 -0.23 -8.12 144.77

美元/瑞郎 0.9264 0.9283 -0.20 -6.81 0.9941

英镑/美元 1.5026 1.5038 -0.08 -3.51 1.5573

美元/加元 1.2585 1.2566 +0.15 +8.32 1.1618

澳元/美元 0.7657 0.7801 -1.85 -6.26 0.8168

新西兰元/美元 0.7200 0.7296 -1.32 -7.66 0.7797

欧元/瑞郎 1.0508 1.0523 -0.14 -12.62 1.2026

欧元/英镑 0.7549 0.7542 +0.09 -2.66 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3843 9.4314 -0.50 -0.89 9.4688

美元/挪威克朗 7.6154 7.6477 -0.42 +1.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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