更新版1-中国数据：汇丰1月服务业PMI降至六个月低位，经济下行压力不减

* 汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位

* 新业务亦创六个月新低，通缩加剧

* 综合制造业看经济仍不景气

* 政策需进一步放松

路透北京2月4日 - 新业务增长力度减弱，加之价格低迷，使得汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位，结合稍早公布的制造业PMI处于萎缩区间看，今年伊始中国经济下行压力未有缓解，这也意味着未来几月政策仍有放松可能。

汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，上月为53.4。

“中国服务业1月继续扩张，不过速度有所放缓，投入和收费价格指数均下滑。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。

他指出，考虑到制造业仍在萎缩，相信未来几月政策会进一步放松以稳增长。

Markit提供的新闻稿显示，1月服务业新业务指数创下六个月低位，从上月的53.9降至52.5.

收费价格和投入价格均下滑，其中收费价格指数降至萎缩区间，投入价格则为63个月低点。不过就业状况改善，该指数升至2013年6月来最高。

汇丰服务业PMI的表现与稍早公布的官方非制造业PMI类似，后者处于平稳扩张区间，但也创出一年新低。

制造业状况则更加不乐观，受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI 28个月来首次跌破荣枯线，汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。制造业需求低迷不振，需更多宽松举措予以支持。[PMI CN CLN]

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年仍面临下行压力，各地陆续结束的两会也多下调了今年的经济增长目标。