更新版1-中国数据：汇丰1月服务业PMI降至六个月低位，经济下行压力不减

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
* 汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位
* 新业务亦创六个月新低，通缩加剧
* 综合制造业看经济仍不景气
* 政策需进一步放松
路透北京2月4日 - 新业务增长力度减弱，加之价格低迷，使得汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位，结合稍早公布的制造业PMI处于萎缩区间看，今年伊始中国经济下行压力未有缓解，这也意味着未来几月政策仍有放松可能。
汇丰（HSBC）/Markit周三联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 降至51.8，上月为53.4。
“中国服务业1月继续扩张，不过速度有所放缓，投入和收费价格指数均下滑。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道。
他指出，考虑到制造业仍在萎缩，相信未来几月政策会进一步放松以稳增长。
Markit提供的新闻稿显示，1月服务业新业务指数创下六个月低位，从上月的53.9降至52.5.
收费价格和投入价格均下滑，其中收费价格指数降至萎缩区间，投入价格则为63个月低点。不过就业状况改善，该指数升至2013年6月来最高。
汇丰服务业PMI的表现与稍早公布的官方非制造业PMI类似，后者处于平稳扩张区间，但也创出一年新低。
制造业状况则更加不乐观，受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI 28个月来首次跌破荣枯线，汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。制造业需求低迷不振，需更多宽松举措予以支持。[PMI CN CLN]
中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年仍面临下行压力，各地陆续结束的两会也多下调了今年的经济增长目标。
国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪近日表示，目前中国经济还是寒意未除，从趋势上看仍将下行，全年要实现国内生产总值（GDP）“保7争7.5%”的关键是货币政策松动。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。