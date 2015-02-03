重发-欧洲汇市：挪威克朗上涨，受油价反弹支撑

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****

亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)