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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 17:20 BJT

重发-欧洲汇市：挪威克朗上涨，受油价反弹支撑

(重发补充电头)

路透伦敦2月3日 - 挪威克朗兑欧元周二升至两个月高位8.6290克朗，受油价反弹支撑。

欧元兑挪威克朗 下跌0.5%至8.62克朗，为2014年11月底以来最低。

布兰特烟油期货 涨逾3%至每桶56.40美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 报每桶50.80美元，涨2.5%。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
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