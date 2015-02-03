重发-欧洲汇市：挪威克朗上涨，受油价反弹支撑

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
(重发补充电头)
路透伦敦2月3日 - 挪威克朗兑欧元周二升至两个月高位8.6290克朗，受油价反弹支撑。
欧元兑挪威克朗 下跌0.5%至8.62克朗，为2014年11月底以来最低。
布兰特烟油期货 涨逾3%至每桶56.40美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货 报每桶50.80美元，涨2.5%。(完) (编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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