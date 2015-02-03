《汇市简讯》美元兑日圆限于区间，但风险偏于下档

0847 GMT * 美元兑日圆限于116.87/117.74区间。澳洲央行降息后浮现的澳元/ 日圆卖压，也给美元/日圆带来压力。 * 周一低点116.64构成支撑，在116.00下方有稳固买盘。1月14日低 点在115.85。 * 均衡转换线切入位117.73形成阻力，10日移动均线切入位在117.88 ，21日移动均值为118.02，均衡基准线在118.30。 * 116.00和118.00各有90亿美元和40亿美元的期权将在纽约时段到期 。 * 一个月日圆买权风险逆转指标持坚在0.8，突显下跌风险。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 高琦 审校 王兴亚)