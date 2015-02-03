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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 17:31 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆限于区间，但风险偏于下档

0847 GMT
    
    * 美元兑日圆限于116.87/117.74区间。澳洲央行降息后浮现的澳元/
日圆卖压，也给美元/日圆带来压力。
    * 周一低点116.64构成支撑，在116.00下方有稳固买盘。1月14日低
点在115.85。
    * 均衡转换线切入位117.73形成阻力，10日移动均线切入位在117.88
，21日移动均值为118.02，均衡基准线在118.30。
    * 116.00和118.00各有90亿美元和40亿美元的期权将在纽约时段到期
。
    * 一个月日圆买权风险逆转指标持坚在0.8，突显下跌风险。
    (完)
    
        
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 (编译 高琦 审校 王兴亚)
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