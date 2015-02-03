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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 17:20 BJT

欧洲政经：法国财长称在处理希腊危机问题上，德法必须达成一致

路透巴黎2月3日 - 法国财长萨潘在接受路透专访时表示：

* 希腊危机要求法德达成一致协议

* 希腊必须做出承诺，以为本国银行争取到欧洲央行的流动性

* 希腊对于私有化问题必须谨慎处理

* 欧盟协定没有要求援助金主对希腊进行检视，但需要与欧盟和欧洲央行进行合作

* 希腊危机没有蔓延风险，希腊不会退出欧元区

* 希腊有理由要求更多时间，只要他们拥有改革计划

* 重申对于希腊债务“将不再有扣减”
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