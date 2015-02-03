欧洲政经：法国财长称在处理希腊危机问题上，德法必须达成一致

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透巴黎2月3日 - 法国财长萨潘在接受路透专访时表示：
* 希腊危机要求法德达成一致协议
* 希腊必须做出承诺，以为本国银行争取到欧洲央行的流动性
* 希腊对于私有化问题必须谨慎处理
* 欧盟协定没有要求援助金主对希腊进行检视，但需要与欧盟和欧洲央行进行合作
* 希腊危机没有蔓延风险，希腊不会退出欧元区
* 希腊有理由要求更多时间，只要他们拥有改革计划
* 重申对于希腊债务“将不再有扣减”
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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