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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月3日

路透伦敦2月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           250,250              +225
    锡            11,840              持平
    铅           214,350              -500
    锌           625,225            -2,850
    铝         4,033,675            -7,400
    镍           424,572              -402
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         78,760              -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据           库存分布               品种   库存数据       库存分布
 铜     MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                  金                    
 镍     MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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