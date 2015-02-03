《全球汇市》澳洲央行意外降息打击澳元跌至六年低点，拖累新西兰元

全球金市：金价从七周低位小幅反弹，马克龙周日当选后金价急跌
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
在等待欧洲央行3月展开买债计划之际，德国10年期公债收益率跌至低于日本10年期债，多名交易员表示，目前在日圆身上看到价值。
“现在有种日本方面可能会暂缓进一步货币宽松的感觉，”一交易员称。“这帮助了日圆，整体上，日圆已经跌了很多，而现在很多注意力已经转向欧元。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1327 1.1340 -0.11 -6.37 1.2097
美元/日圆 117.37 117.58 -0.18 -1.93 119.68
欧元/日圆 132.93 133.33 -0.30 -8.18 144.77
美元/瑞郎 0.9271 0.9283 -0.13 -6.74 0.9941
英镑/美元 1.5018 1.5038 -0.13 -3.56 1.5573
美元/加元 1.2577 1.2566 +0.09 +8.25 1.1618
澳元/美元 0.7661 0.7801 -1.79 -6.21 0.8168
新西兰元/美元 0.7201 0.7296 -1.30 -7.64 0.7797
欧元/瑞郎 1.0499 1.0523 -0.23 -12.70 1.2026
欧元/英镑 0.7542 0.7542 +0.00 -2.75 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3865 9.4314 -0.48 -0.87 9.4688
美元/挪威克朗 7.6153 7.6477 -0.42 +1.92 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
* 美国财政部将在本周的季度再融资计划中发售620亿美元公债 * 马克龙当选法国总统，削弱公债避险吸引力 * 美联储布拉德认为美联储进一步升息的必要性不大 * 美联储梅斯特预计随着经济成长，需要进一步加息 路透纽约5月8日 - 美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及 四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债， 且周日中间派候选人赢得法国总统大选。 马克龙胜选激活了对股市的买兴，带动美股标普500指数和纳斯达克 指数一度刷新纪录高位，但这也削弱了对公债的避险需求，因部分交易商 原本担心反对欧盟的另一候选人勒庞当选可能扰乱市场。 分析师称，由于备受关注的法国大选尘埃落定，交易商将关注本周美 国的国内数据和季度再融资需求。 “这同本周稍晚的公债供应有关。市场在为标售作准备。”法国兴业 银行美国利率部门主管Subadra Rajappa表示。 分析师称，本周重要的经济报告将为生产者物价指数、消费者物价指 数和零售销售数据。 美国财政部周
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