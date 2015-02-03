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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 17:29 BJT

《全球汇市》澳洲央行意外降息打击澳元跌至六年低点，拖累新西兰元

在等待欧洲央行3月展开买债计划之际，德国10年期公债收益率跌至低于日本10年期债，多名交易员表示，目前在日圆身上看到价值。

“现在有种日本方面可能会暂缓进一步货币宽松的感觉，”一交易员称。“这帮助了日圆，整体上，日圆已经跌了很多，而现在很多注意力已经转向欧元。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1327 1.1340 -0.11 -6.37 1.2097

美元/日圆 117.37 117.58 -0.18 -1.93 119.68

欧元/日圆 132.93 133.33 -0.30 -8.18 144.77

美元/瑞郎 0.9271 0.9283 -0.13 -6.74 0.9941

英镑/美元 1.5018 1.5038 -0.13 -3.56 1.5573

美元/加元 1.2577 1.2566 +0.09 +8.25 1.1618

澳元/美元 0.7661 0.7801 -1.79 -6.21 0.8168

新西兰元/美元 0.7201 0.7296 -1.30 -7.64 0.7797

欧元/瑞郎 1.0499 1.0523 -0.23 -12.70 1.2026

欧元/英镑 0.7542 0.7542 +0.00 -2.75 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3865 9.4314 -0.48 -0.87 9.4688

美元/挪威克朗 7.6153 7.6477 -0.42 +1.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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