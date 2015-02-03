香港房地产：香港写字楼价格全球最贵，较第二位新加坡高2.5倍--莱坊

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 物业顾问--莱坊周二发表报告称，香港写字楼价格为全球最贵，较排行第二位的新加坡高出2.5倍；土地供应有限及地价高仍为推动租金和楼价上涨的基本因素。
莱坊2015年第一季度《全球资本市场报告》分析全球32个城市优质写字楼的资本价格，显示香港的优质写字楼的价格最高，以每平方米7万美元居首位，比排行第二位的新加坡高出2.5倍，比伦敦写字楼价格更高出三倍多。
＂土地供应和土地价格，仍为推动租金和楼价上涨的其本因素，当中对香港和新加坡的影响最为显着。这些地方土地供应有限，再加上人口密集和有大量的全球企业有能力支付高昂的租金。＂莱坊全球资本市场硏究部主管Darren Yates称。
虽然近期资本价格增长强劲和全球经济复苏不稳，投资者正寻求外投的机会以获得更好的回报和分散本地市场的风险，因此莱坊预料今年的跨境投资将进一步增加。
该行预测，今年全球商业投资总额将上升最少10%达至7,000亿美元；估计2014年最终的全球商业物业投资总额将超过6,000亿美元，比2013年上升约15%。
此外，该行并预测今年新一轮中国投资热潮由超高净值人士、小型及中型国企和私人发展商带动；保险公司相信也会大展拳脚。此外，大量日本养老投资基金资产将调配至全球房地产市场；写字楼租赁需求改善和市场供应下跌将带动租金上升；专门物业将继续吸引投资者并逐渐成为主流。
莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt表示，在亚太区内投资产品供应紧绌，大量的资本正寻求投资的机会，因此预计今年区内的投资总额将上升。相信日本和澳洲将最受投资者追捧，其次为中国内地、韩国、香港和新加坡。由于多个市场的优质投资产品的价格都十分高，相信市场目光将转投到二线和回报高的地区。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。