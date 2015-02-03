更新版 1-台湾货币市场：期底短率依旧续处低档，年终奖金发放将带动资金需求

* 提存期底短率依旧续处低档

* 年终奖金发放带动资金需求

* 短票利率徘徊既有区间低位 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周二续处低档。市场人士指出，本提存期银行间累积超额准备破兆(万亿)台币，今日为期底最后一个交易日，大型行库积极去化帐上积数，以避免积累至下旬，但资金去化管道有限，仰赖年终奖金带动资金需求，令短率贴近区间低位。

市场调度人士表示，尽管农历春节前资金偏向宽松，但随着年关脚步逼近，本周起企业发放年终奖金的资金需求料陆续增温，并在年关前两天达到高峰，有望引领近期表现疲弱的拆款需求转趋活络，有助于舒缓银行间资金去化压力。

〞奖金发归发，还是会回到金融机构体系，农历年前后资金还是会很松。〞一位本地大型银行资金调度人士说。

此外，市场资调人士称，此提存期银行间累积超额准备过高，而央行上日又减发226亿元定存单，致大型行库资金去化压力加大，近期迫切去化帐上积数，但短票去化管道明显不足，只能以区间低位利率寻求资金拆出机会。

因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行统计，周一通货发行数来到1兆8,489.29亿台币，较9日约增加1,354.42亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.400%，与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.425%，上日为0.380-0.500%。

**短票持续供不应求**

短票市场方面，票券商表示，周二票源仍旧短缺，交投以到期续作为主，周四及五票源才会陆续增加，以月初资金偏向宽裕的情势来看，即使票源增加照样供不应求，月初短票利率仍可望持于既有区间低位。

〞早上很多银行来挂号，但都没有票可以给。〞一位大型票券交易员说。

票券资调人士指出，由于2月底正逢农历年通货回笼高峰期，目前银行端不希望短票资金落点2月底，担心通货回笼让资金水涨船高，短票落点都尽量跨到3月底前。

今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主交投落在0.60%，同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.597%，前日平均利率在0.541%，成交量为32亿台币。

今日台湾央行存单到期金额1,839亿台币，共发行1,838.5亿台币存单，存单发行余额减0.5亿台币。

本周央行存单到期总额高达2兆2,606.1亿台币，余日落点分别为周三4,783.50亿、周四6,417.80亿及周五2,806.00亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负383亿台币，累积超额准备为1兆762亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,891亿台币。

**RP利率续稳**

债券市场附买回(RP)利率周二持稳。交易员表示，今日市场仍受国际债券交割效应影响，整体资金虽偏多，但分配不均。

他们指出，今日有6.41亿美元的高盛30年期美元债券交割，寿险虽没有提解的要求，但只要到期就走钱，不过还是有其他的投信、寿险来要券。只是天期落点要求安排在年前，跨年承做依旧偏少。

〞虽是月初，回流速度没很快，有海外债交割。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有财政部发行91天期104-3期国库券，金额300亿台币；高盛发行30年期美元债券共6.41亿美元。

本周债券发行情况包括：周三台北富邦银行发行1亿美元债、瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。