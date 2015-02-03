更新版 1-台湾证券：金管会称8月3日起台股涨跌幅提高至10%，成交量料增10%

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(新增金管会主委说法)
路透台北2月3日 - 台湾金管会周二宣布自8月3日起将台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，预期成交量因此成长10%，因应配套措施有信用交易整户担保维持率提高至130%，维持率调高将较放宽涨跌幅提前一个月实施 。
金管会主委曾铭宗今日亲自主持股市扬升方案记者会，他于会中指出，台股涨跌幅限制相对偏低，放宽至10%主要为与世界接轨，世界多国是没有涨跌幅限制，而中国股市散户比重高达八成，但涨跌幅限制也达10%。
“初步放宽到10%，相信短期间不会再放宽。 ”他说。台股涨跌幅自1989年11月调高至7%以来，25年来首度再放宽至10%，算是台股重要里程碑，至于交易时间延长则尚未达成共识。
他乐观预期说，此举对成交量的挹注将陆续发酵，相信年底前看得到量成长10%。
此次股市扬升方案共有8大策略、15项措施，除了股市涨跌幅限制调高外，还有6月起放宽现股当冲标的范围，由200档增加到380档，并将于年底推动双币ETF、人民币汇率期货等商品，并预计自八月起松绑融资融券限额。
他并指出，希望进一步建立双币ETF让市场更加多元化，并推动人民币汇率期货，此部分不需要与中国再作相关协商，且预计七月起推动台星跨境交易，希望把境内投资人的钱留在台湾。
台湾股市周二收高0.66%，报9,448.73点，表现优于亚股。分析师指出，外资仍持续流入台股，成为支撑多头的主力，指数再度站上五日均线，短线似有挑战前波高位的可能。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。