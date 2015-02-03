更新版 1-台湾证券：金管会称8月3日起台股涨跌幅提高至10%，成交量料增10%

(新增金管会主委说法)

路透台北2月3日 - 台湾金管会周二宣布自8月3日起将台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，预期成交量因此成长10%，因应配套措施有信用交易整户担保维持率提高至130%，维持率调高将较放宽涨跌幅提前一个月实施 。

金管会主委曾铭宗今日亲自主持股市扬升方案记者会，他于会中指出，台股涨跌幅限制相对偏低，放宽至10%主要为与世界接轨，世界多国是没有涨跌幅限制，而中国股市散户比重高达八成，但涨跌幅限制也达10%。

“初步放宽到10%，相信短期间不会再放宽。 ”他说。台股涨跌幅自1989年11月调高至7%以来，25年来首度再放宽至10%，算是台股重要里程碑，至于交易时间延长则尚未达成共识。

他乐观预期说，此举对成交量的挹注将陆续发酵，相信年底前看得到量成长10%。

此次股市扬升方案共有8大策略、15项措施，除了股市涨跌幅限制调高外，还有6月起放宽现股当冲标的范围，由200档增加到380档，并将于年底推动双币ETF、人民币汇率期货等商品，并预计自八月起松绑融资融券限额。

他并指出，希望进一步建立双币ETF让市场更加多元化，并推动人民币汇率期货，此部分不需要与中国再作相关协商，且预计七月起推动台星跨境交易，希望把境内投资人的钱留在台湾。