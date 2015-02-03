欧洲汇市：英镑兑美元和欧元缩减跌幅，数据显示英国建筑业加速扩张

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透伦敦2月3日 - 英镑兑美元和欧元周二缩减稍早跌幅，此前发布的调查显示，英国建筑业1月增长加快。
月度调查显示，英国建筑业采购经理人指数(PMI)1月升至59.1，高于路透调查中所有分析师的预估，也远高于50的增长与萎缩分水岭。
英镑兑美元 在数据发布后缩减跌幅报1.5020美元，高于数据出炉前的1.4999，但日内仍下跌0.1%，而且接近18个月低点1.4952。
英镑兑欧元 亦缩减跌幅至0.75245英镑，日内持平，数据公布前报0.75485。(完)
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路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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