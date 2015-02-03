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市场报道 | 2015年 2月 3日 星期二 17:53 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元缩减跌幅，数据显示英国建筑业加速扩张

路透伦敦2月3日 - 英镑兑美元和欧元周二缩减稍早跌幅，此前发布的调查显示，英国建筑业1月增长加快。

月度调查显示，英国建筑业采购经理人指数(PMI)1月升至59.1，高于路透调查中所有分析师的预估，也远高于50的增长与萎缩分水岭。

英镑兑美元 在数据发布后缩减跌幅报1.5020美元，高于数据出炉前的1.4999，但日内仍下跌0.1%，而且接近18个月低点1.4952。

英镑兑欧元 亦缩减跌幅至0.75245英镑，日内持平，数据公布前报0.75485。(完)

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