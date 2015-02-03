中国证券：平稳推出股票期权，上市初期将避免大幅波动--上交所

路透北京2月3日 - 中国首个股票期权--上证50ETF期权下周将上市，上海证券交易所总经理黄红元周二表示，在股票期权上市初期要保证平稳推出，避免大的波动。市值较大的蓝筹公司和ETF多在上交所上市，作为期权标的不会对现货产生显着影响。

他在股票期权媒体座谈会上称，上交所愿意牺牲初期部分的流动性，给市场参与者一段时间来观察、熟悉、实践，真正学会、弄懂期权，从而换取它长期的、平稳的成长。股票期权最终选择在上证所上市也是出于审慎起步的考虑。

“略微展望一下，上交所股票期权推出后特别是推出初期，平稳安全运行是第一位的，我们对它的活跃度没有预设的期待，可能它在初始阶段不那么好用，也不那么活跃。”黄红元说。

他并认为，期权产品属性及海外市场实践经验均表明ETF期权产品推出后不会分流现货市场资金，相反会对现货市场产生积极的影响。

上交所副总经理谢玮同时表示，上市初期主要目标是保证市场的平稳运行，使投资者充分了解和认识期权产品，上交所绝不片面追求市场交易量和活跃度。到适当之后，上交所会根据市场的实际情况循序渐进地适当放宽相关限制条件。

谢玮并透露，现有10家期货公司开通了股票期权经纪交易权限，目前71家证券公司和10家期货公司都已有投资者开户。据初步了解，证券、期货公司对期权开户把关比较严格，投资者也很审慎，开户数量不多，基本符合预期。上证50ETF期权将于2月7日进行通关测试。