中国证券：平稳推出股票期权，上市初期将避免大幅波动--上交所

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透北京2月3日 - 中国首个股票期权--上证50ETF期权下周将上市，上海证券交易所总经理黄红元周二表示，在股票期权上市初期要保证平稳推出，避免大的波动。市值较大的蓝筹公司和ETF多在上交所上市，作为期权标的不会对现货产生显着影响。
他在股票期权媒体座谈会上称，上交所愿意牺牲初期部分的流动性，给市场参与者一段时间来观察、熟悉、实践，真正学会、弄懂期权，从而换取它长期的、平稳的成长。股票期权最终选择在上证所上市也是出于审慎起步的考虑。
“略微展望一下，上交所股票期权推出后特别是推出初期，平稳安全运行是第一位的，我们对它的活跃度没有预设的期待，可能它在初始阶段不那么好用，也不那么活跃。”黄红元说。
他并认为，期权产品属性及海外市场实践经验均表明ETF期权产品推出后不会分流现货市场资金，相反会对现货市场产生积极的影响。
上交所副总经理谢玮同时表示，上市初期主要目标是保证市场的平稳运行，使投资者充分了解和认识期权产品，上交所绝不片面追求市场交易量和活跃度。到适当之后，上交所会根据市场的实际情况循序渐进地适当放宽相关限制条件。
谢玮并透露，现有10家期货公司开通了股票期权经纪交易权限，目前71家证券公司和10家期货公司都已有投资者开户。据初步了解，证券、期货公司对期权开户把关比较严格，投资者也很审慎，开户数量不多，基本符合预期。上证50ETF期权将于2月7日进行通关测试。
2015年1月9日，中国证监会批准上海证券交易所以上证50ETF为标的，开展期权交易试点。上证50ETF期权品种将于2月9日起交易。 （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。