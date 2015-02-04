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货币新闻 | 2015年 2月 4日 星期三 11:41 BJT

新债招标：中国五年国债中标利率3.31%，略低于预期--业内人士

路透上海2月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.31%，略低于此前3.34%的预测均值。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.34%，投标倍数为2.59倍。此前市场的利率预测区间为3.30%-3.37%。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3787%。

今日招标新债为财政部今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债2月5日开始计息，利息按年支付，招标结束至2月9日进行分销，2月11日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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