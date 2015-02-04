新债招标：中国五年国债中标利率3.31%，略低于预期--业内人士

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透上海2月4日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.31%，略低于此前3.34%的预测均值。
业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为3.34%，投标倍数为2.59倍。此前市场的利率预测区间为3.30%-3.37%。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3787%。
今日招标新债为财政部今年第三期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债2月5日开始计息，利息按年支付，招标结束至2月9日进行分销，2月11日起上市交易。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。