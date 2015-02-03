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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 18:54 BJT

欧洲政经：希腊或与债权人达成协议以避免退出欧元区--英国央行科恩

路透2月3日 - 英国央行金融政策委员会委员科恩周二表示，希腊可能会与债权人达成协议，以避免退出欧元区。

“我的预期是，希腊和欧元区成员国和国际货币基金组织(IMF)将一起努力达成一项协议，”科恩在英国议会上表示。

“我们过去一两天听到的言论暗示，取得了一些进展。”

不过他表示，在这样紧张的形势下，存在“发生事故”的风险，但英国金融体系对希腊的暴险“可能非常小。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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