欧洲政经：希腊或与债权人达成协议以避免退出欧元区--英国央行科恩

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透2月3日 - 英国央行金融政策委员会委员科恩周二表示，希腊可能会与债权人达成协议，以避免退出欧元区。
“我的预期是，希腊和欧元区成员国和国际货币基金组织(IMF)将一起努力达成一项协议，”科恩在英国议会上表示。
“我们过去一两天听到的言论暗示，取得了一些进展。”
不过他表示，在这样紧张的形势下，存在“发生事故”的风险，但英国金融体系对希腊的暴险“可能非常小。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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