欧洲政经：希腊或与债权人达成协议以避免退出欧元区--英国央行科恩

“我的预期是，希腊和欧元区成员国和国际货币基金组织(IMF)将一起努力达成一项协议，”科恩在英国议会上表示。

不过他表示，在这样紧张的形势下，存在“发生事故”的风险，但英国金融体系对希腊的暴险“可能非常小。”(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)