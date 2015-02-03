中国财政：今年六个省市政府获准进行地方国库现金定存招标试点--消息

路透北京2月3日 - 两位消息人士周二称，中国财政部今年批准了六个省市地方政府进行地方国库现金定存招标试点，获批试点的省市包括上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北。

“已经下文了，有六家可以试点。是财政部存活存量的创新之举，估计是与央行达成一致意见了。”上述消息人士称。

路透已联系财政部，但尚未获得财政部回应。

周二，央行上海分行公告称，将公开进行400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。另据上海市财政局的信息，此次招标的国库现金，是指上海市、区（县）政府存放在同级国库的财政资金。

市场人士指出，在盘活财政存量资金的思路下，地方政府财政部门加入到国库现金招标的队伍中，将为流动性释放打开想象空间。

上海财政局也在文件中称，上海市的国库现金管理应充分考虑对市场流动性的影响，将与货币政策操作保持协调性。

去年12月，北京市政府也曾进行过试点，并通过第三方机构--中金招标公司进行。