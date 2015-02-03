表格：沪港通市场数据摘要--2月3日

路透香港2月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 80.42亿元人民币（已用39%） 102.37亿元人民币（已用3%） ================================================================================ = 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 1,059,221,089 23,370,701 1,082,591,790 2 中国平安 339,816,906 47,606,493 387,423,399 3 航天电子 246,554,153 34,352 246,588,505 4 中国太保 84,397,440 102,601,325 186,998,765 5 招商银行 165,141,506 10,583,867 175,725,373 6 大秦铁路 97,764,192 57,853,128 155,617,320 7 伊利股份 127,290,828 6,224,010 133,514,838 8 中国银行 108,021,706 8,445,054 116,466,760 9 中国石化 115,697,425 243,440 115,940,865 10 青岛海尔 75,453,341 25,947,231 101,400,572 ================================================================================ = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 30,787,616 13,235,056 44,022,672 2 中信证券 22,602,200 10,784,075 33,386,275 3 汉能薄膜发电<0566.HK 17,704,700 11,663,840 29,368,540 > 4 腾讯控股 7,162,000 18,837,600 25,999,600 5 中国人寿 11,075,350 10,591,750 21,667,100 6 中国建材 21,604,160 0 21,604,160 7 中国铁建 18,836,340 780,420 19,616,760 8 中国北车 13,953,100 4,277,720 18,230,820 9 恒大地产 6,899,750 11,028,990 17,928,740 10 中信银行 14,691,630 2,911,600 17,603,230 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 黄凯)