表格：沪港通市场数据摘要--2月3日

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 80.42亿元人民币（已用39%） 102.37亿元人民币（已用3%） ================================================================================ = 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中信证券 1,059,221,089 23,370,701 1,082,591,790 2 中国平安 339,816,906 47,606,493 387,423,399 3 航天电子 246,554,153 34,352 246,588,505 4 中国太保 84,397,440 102,601,325 186,998,765 5 招商银行 165,141,506 10,583,867 175,725,373 6 大秦铁路 97,764,192 57,853,128 155,617,320 7 伊利股份 127,290,828 6,224,010 133,514,838 8 中国银行 108,021,706 8,445,054 116,466,760 9 中国石化 115,697,425 243,440 115,940,865 10 青岛海尔 75,453,341 25,947,231 101,400,572 ================================================================================ = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 30,787,616 13,235,056 44,022,672 2 中信证券 22,602,200 10,784,075 33,386,275 3 汉能薄膜发电<0566.HK 17,704,700 11,663,840 29,368,540 > 4 腾讯控股 7,162,000 18,837,600 25,999,600 5 中国人寿 11,075,350 10,591,750 21,667,100 6 中国建材 21,604,160 0 21,604,160 7 中国铁建 18,836,340 780,420 19,616,760 8 中国北车 13,953,100 4,277,720 18,230,820 9 恒大地产 6,899,750 11,028,990 17,928,740 10 中信银行 14,691,630 2,911,600 17,603,230 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。