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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 18:46 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月3日

路透香港2月3日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额     80.42亿元人民币（已用39%）       102.37亿元人民币（已用3%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                     买入金额         卖出金额     买入及卖出金额
                               （元人民币）     （元人民币）    （元人民币）
   1    中信证券                1,059,221,089      23,370,701    1,082,591,790
   2    中国平安                  339,816,906      47,606,493      387,423,399
   3    航天电子                  246,554,153          34,352      246,588,505
   4    中国太保                   84,397,440     102,601,325      186,998,765
   5    招商银行                  165,141,506      10,583,867      175,725,373
   6    大秦铁路                   97,764,192      57,853,128      155,617,320
   7    伊利股份                  127,290,828       6,224,010      133,514,838
   8    中国银行                  108,021,706       8,445,054      116,466,760
   9    中国石化                  115,697,425         243,440      115,940,865
  10    青岛海尔                   75,453,341      25,947,231      101,400,572
   
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=
    
    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                     买入金额         卖出金额     买入及卖出金额
                                 （港元）         （港元）        （港元）
   1    海通证券                   30,787,616      13,235,056       44,022,672
   2    中信证券                   22,602,200      10,784,075       33,386,275
   3    汉能薄膜发电<0566.HK       17,704,700      11,663,840       29,368,540
        >                                                      
   4    腾讯控股                    7,162,000      18,837,600       25,999,600
   5    中国人寿                   11,075,350      10,591,750       21,667,100
   6    中国建材                   21,604,160               0       21,604,160
   7    中国铁建                   18,836,340         780,420       19,616,760
   8    中国北车                   13,953,100       4,277,720       18,230,820
   9    恒大地产                    6,899,750      11,028,990       17,928,740
  10    中信银行                   14,691,630       2,911,600       17,603,230
  
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 黄凯)
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