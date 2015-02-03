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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 20:51 BJT

国际油市：亚洲柴油跨月正价差持稳，但3月供给料减少

路透新加坡2月3日 - 亚洲柴油正价差周二持稳，不过交易员表示，
由于供给减少，价差可能会收窄。
    
    路透数据显示，柴油2月/3月正价差持稳于每桶0.85美元。
    
    出现来自越南的现货需求，该国最大的进口商Petrolimex求购3.5万
吨2月中旬船期的柴油。交易员表示，Petrolimex一直通过现货进口来满
足需求，因其尚未敲定今年的定期供给合约。
    
    越南的Saigon Petro近期购入1万吨2月中旬的柴油。
    
    近期原油价格的上涨鼓励炼厂售出更多现货。
    
    马来西亚的Petronas出售2月末的船货，而Bahrain Petroleum出售一
艘2月中旬的航煤。
    
    交易员表示，有印度的船舶被租赁前往新加坡，可能用于存储，显示
出该地区需求有一定程度的放缓。
    
    交易员称，航煤较柴油升水强劲，是因为柴油需求更加低迷，而非航
煤的需求加快。
    
    新加坡现货市场，壳牌以每桶较2月23-27日新加坡报价均价升水0.50
美元的价格，向托克出售15万桶含硫10ppm的柴油，船期为2月20-24日。
    
    联合石化从壳牌手中买入11万桶2月23-27日的航煤，价格为较新加坡
2月23-27日平均报价平价。(完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文       
    

 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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