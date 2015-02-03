国际油市：亚洲柴油跨月正价差持稳，但3月供给料减少

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透新加坡2月3日 - 亚洲柴油正价差周二持稳，不过交易员表示， 由于供给减少，价差可能会收窄。 路透数据显示，柴油2月/3月正价差持稳于每桶0.85美元。 出现来自越南的现货需求，该国最大的进口商Petrolimex求购3.5万 吨2月中旬船期的柴油。交易员表示，Petrolimex一直通过现货进口来满 足需求，因其尚未敲定今年的定期供给合约。 越南的Saigon Petro近期购入1万吨2月中旬的柴油。 近期原油价格的上涨鼓励炼厂售出更多现货。 马来西亚的Petronas出售2月末的船货，而Bahrain Petroleum出售一 艘2月中旬的航煤。 交易员表示，有印度的船舶被租赁前往新加坡，可能用于存储，显示 出该地区需求有一定程度的放缓。 交易员称，航煤较柴油升水强劲，是因为柴油需求更加低迷，而非航 煤的需求加快。 新加坡现货市场，壳牌以每桶较2月23-27日新加坡报价均价升水0.50 美元的价格，向托克出售15万桶含硫10ppm的柴油，船期为2月20-24日。 联合石化从壳牌手中买入11万桶2月23-27日的航煤，价格为较新加坡 2月23-27日平均报价平价。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。