国际油市：亚洲柴油跨月正价差持稳，但3月供给料减少

路透新加坡2月3日 - 亚洲柴油正价差周二持稳，不过交易员表示， 由于供给减少，价差可能会收窄。 路透数据显示，柴油2月/3月正价差持稳于每桶0.85美元。 出现来自越南的现货需求，该国最大的进口商Petrolimex求购3.5万 吨2月中旬船期的柴油。交易员表示，Petrolimex一直通过现货进口来满 足需求，因其尚未敲定今年的定期供给合约。 越南的Saigon Petro近期购入1万吨2月中旬的柴油。 近期原油价格的上涨鼓励炼厂售出更多现货。 马来西亚的Petronas出售2月末的船货，而Bahrain Petroleum出售一 艘2月中旬的航煤。 交易员表示，有印度的船舶被租赁前往新加坡，可能用于存储，显示 出该地区需求有一定程度的放缓。 交易员称，航煤较柴油升水强劲，是因为柴油需求更加低迷，而非航 煤的需求加快。 新加坡现货市场，壳牌以每桶较2月23-27日新加坡报价均价升水0.50 美元的价格，向托克出售15万桶含硫10ppm的柴油，船期为2月20-24日。 联合石化从壳牌手中买入11万桶2月23-27日的航煤，价格为较新加坡 2月23-27日平均报价平价。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)