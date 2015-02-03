国际油市：380-cst船用燃料油飙升至一个月高位

路透新加坡2月3日 - 380-cst船用燃料油周二跳升至逾一个月高位， 受原油价格上涨的推动，投资者押注持续七个月的油价下跌将结束。 路透数据显示，380-cst燃料油上涨25.00美元至每吨318美元。 0830--0900 GMT之间，对燃料油的要价从每吨316美元升至320美元。 反映出原油的大幅走升态势。 国际指标油价一度从每桶55.66美元升至56.66美元。 一位在新加坡的船用燃料油交易员说：“如果保持上升，需求虽然不 多但会增加。” 一些交易员表示在直接价格迅速攀升的情况下，买家也保持观望。 “还未听说有交易。原油涨的太快了，”另一位在新加坡的燃料油交 易员表示。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)