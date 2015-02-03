国际油市：380-cst船用燃料油飙升至一个月高位

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透新加坡2月3日 - 380-cst船用燃料油周二跳升至逾一个月高位， 受原油价格上涨的推动，投资者押注持续七个月的油价下跌将结束。 路透数据显示，380-cst燃料油上涨25.00美元至每吨318美元。 0830--0900 GMT之间，对燃料油的要价从每吨316美元升至320美元。 反映出原油的大幅走升态势。 国际指标油价一度从每桶55.66美元升至56.66美元。 一位在新加坡的船用燃料油交易员说：“如果保持上升，需求虽然不 多但会增加。” 一些交易员表示在直接价格迅速攀升的情况下，买家也保持观望。 “还未听说有交易。原油涨的太快了，”另一位在新加坡的燃料油交 易员表示。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。