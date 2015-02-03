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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 21:03 BJT

国际油市：380-cst船用燃料油飙升至一个月高位

路透新加坡2月3日 - 380-cst船用燃料油周二跳升至逾一个月高位，
受原油价格上涨的推动，投资者押注持续七个月的油价下跌将结束。
    
    路透数据显示，380-cst燃料油上涨25.00美元至每吨318美元。
    
    0830--0900 GMT之间，对燃料油的要价从每吨316美元升至320美元。
反映出原油的大幅走升态势。
    
    国际指标油价一度从每桶55.66美元升至56.66美元。
    
    一位在新加坡的船用燃料油交易员说：“如果保持上升，需求虽然不
多但会增加。”
    
    一些交易员表示在直接价格迅速攀升的情况下，买家也保持观望。
    
    “还未听说有交易。原油涨的太快了，”另一位在新加坡的燃料油交
易员表示。(完)
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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