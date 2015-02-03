重温稿-香港个股：中海油适度下调今年资本支出，料未来两年产量稳中有升

* 2015年产量目标按年增幅达双位数

* 资本支出预算削减大约三分之一

* 预计未来两年产量“稳中有升”

* 管理层称，将优化资产组合

路透香港2月3日 - 面对油价大幅下滑，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 将今年的资本支出预算削减大约三分之一，但未来两年的产量目标仍稳中有升。

中海油周二公告，2015年的资本支出计划为700-800亿元人民币，比2014年预计实现的1,083亿元下降26-35%，并全面下调勘探、开发和生产资本化支出。

“降低资本支出的主要考虑是工作量的调整，在去年减省10%支出的基础下，今年在资本可变的行政支出再降10%。”中海油首席执行官李凡荣在记者会上说，“油气开发方面，则会探讨不同的开发方式来降低成本。”

他并称，公司会持续评估和优化资产组合，就是“有进也有退”，但不会关停北美的深海和非常规油气田，而是通过管理和技术的创新来降低支出。

中海油将今年的净产量目标定为4.75-4.95亿桶油当量，较2014年度预计净产量4.32亿桶油当量，增长10-15%。而今年的产量之中，中国海域约占67%、海外约占33%。

**未来两年产量小幅增长**

尽管削减资本支出，中海油预计2016及17年的产量分别达5.09亿桶及5.13亿桶油当量，仍保持稳中有升，只是增幅较今年明显减慢。

中海油近年加大投资规模以保持产量和储量的增长，今年的资本开支预算是四年来首次下滑，这与国际上多家油企的情况相若。此前皇家荷兰/壳牌 称在未来三年里将公司整体支出总计削减150亿美元，以应对油价下跌影响。

中海油的主要竞争对手--中国两大油企中国石油 和中国石化 去年已预告将全面压缩资本开支，上半年的资本开支按年下降15-25%，且不到全年预算的三分之一。

布兰特原油价 自去年中约116美元高位至今累计下跌超过五成，现时处于56美元上方。

中海油称，预计今年将有7个新项目投产。其中，位于渤海海域的垦利10-1项目预计高峰产量约3.6万桶油当量/天；位于渤海海域的渤中28/34综合调整项目，预计高峰产量约3.0万桶/天。

今年并计划钻探162口勘探井，计划采集二维地震數据约3.6万公里及三维地震數据约1.4万平方公里。2015年的储量替代率目标为100%以上。

中海油周二收升3.5%，报10.64港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)