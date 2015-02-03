重温稿-香港个股：长实今年中港地产销售目标按年减25%，因去年基数较高

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 香港主要地产商--长江实业 设订2015年中港房地产销售目标为300亿港元，较去年完成的400亿港元低25%，集团解释主要因去年完成出售上海写字楼物业带来一次性收益，令基数较高所致。
长实执行董事赵国雄在记者会表示，计划今年在中港四地推出11个项目，涉及约3,500-4,000个住宅单位。这与集团去年销售约4,000个单位（其中香港占逾3,300个）相若。去年长实香港房地产销售额为250亿港元，内地约100亿元人民币。
集团今年在香港地区的销售额将与上年持平，而内地的销售额则减少一半至50亿人民币。赵国雄解释，主要是因为集团去年完成了出售上海陆家嘴东方汇经中心物业的交易所致，而今年未有计划再出售内地商业地产。
赵国雄指，目前国内有一些地产商现金流可能面临压力，而考虑出售旗下项目，如有合适项目的话，长实亦不排除收购可能，但主要考虑国内一线城市。
在香港方面，去年本地住宅楼价升逾一成，且由中小型住宅带动升势。赵国雄指，香港市民对地产刚性需求的缺口仍大，预计今年香港楼市会相对平稳，楼价大幅上扬机会不大，波幅将在10%以内。
他表示，长实目前的土地储备可供未来五年发展需要。（完） (发稿 潘嘉玲；审校 梁慧仪/黄凯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。