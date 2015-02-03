重温稿-香港个股：长实今年中港地产销售目标按年减25%，因去年基数较高

路透香港2月3日 - 香港主要地产商--长江实业 设订2015年中港房地产销售目标为300亿港元，较去年完成的400亿港元低25%，集团解释主要因去年完成出售上海写字楼物业带来一次性收益，令基数较高所致。

长实执行董事赵国雄在记者会表示，计划今年在中港四地推出11个项目，涉及约3,500-4,000个住宅单位。这与集团去年销售约4,000个单位（其中香港占逾3,300个）相若。去年长实香港房地产销售额为250亿港元，内地约100亿元人民币。

集团今年在香港地区的销售额将与上年持平，而内地的销售额则减少一半至50亿人民币。赵国雄解释，主要是因为集团去年完成了出售上海陆家嘴东方汇经中心物业的交易所致，而今年未有计划再出售内地商业地产。

赵国雄指，目前国内有一些地产商现金流可能面临压力，而考虑出售旗下项目，如有合适项目的话，长实亦不排除收购可能，但主要考虑国内一线城市。

在香港方面，去年本地住宅楼价升逾一成，且由中小型住宅带动升势。赵国雄指，香港市民对地产刚性需求的缺口仍大，预计今年香港楼市会相对平稳，楼价大幅上扬机会不大，波幅将在10%以内。