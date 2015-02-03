国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳升11%，因阿尔及利亚供给受坏天气影响

路透新加坡2月3日 - 亚洲石脑油裂解价差跳升近11%，徘徊在四个月 高位每吨102.55美元附近，因需求减少而需求活跃。 交易员表示尽管俄罗斯港口仍在运作，但坏天气持续影响从阿尔及利 亚Skikda至亚洲的石脑油运输。 交易员预计Skikda旗下炼厂和一座裂解装置每月生产40-45万吨石脑 油，但并非所有的产品都运往东方。 强劲的基本面支撑现货价格。 韩国的Lotte Chemical买入至少5万吨3月下半月的石脑油，价格为成 本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水接近6-7美元。 Mitsui Chemicals也在市场上购得约2.5万吨，但是3月上半月船期， 价格为C&F价每吨较日本报价升水约7-8美元。 最新的升水是北亚现货市场上自2014年7月来最高的水平。 一周以前价格还是在贴水区间。 现货市场上，托克买入两艘92号汽油船货，船期为2月18-22日，一艘 是购自于Gunvor，每桶63.50美元，另一艘是购自于BP，价格为每桶63.20 美元。 Gunvor也以每桶63.48美元的价格向维多出售一艘92号汽油船货，船 期为2月25日至3月1日。 Statoil以每吨515美元向BP出售一艘4月上半月石脑油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)