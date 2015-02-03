国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳升11%，因阿尔及利亚供给受坏天气影响

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透新加坡2月3日 - 亚洲石脑油裂解价差跳升近11%，徘徊在四个月 高位每吨102.55美元附近，因需求减少而需求活跃。 交易员表示尽管俄罗斯港口仍在运作，但坏天气持续影响从阿尔及利 亚Skikda至亚洲的石脑油运输。 交易员预计Skikda旗下炼厂和一座裂解装置每月生产40-45万吨石脑 油，但并非所有的产品都运往东方。 强劲的基本面支撑现货价格。 韩国的Lotte Chemical买入至少5万吨3月下半月的石脑油，价格为成 本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水接近6-7美元。 Mitsui Chemicals也在市场上购得约2.5万吨，但是3月上半月船期， 价格为C&F价每吨较日本报价升水约7-8美元。 最新的升水是北亚现货市场上自2014年7月来最高的水平。 一周以前价格还是在贴水区间。 现货市场上，托克买入两艘92号汽油船货，船期为2月18-22日，一艘 是购自于Gunvor，每桶63.50美元，另一艘是购自于BP，价格为每桶63.20 美元。 Gunvor也以每桶63.48美元的价格向维多出售一艘92号汽油船货，船 期为2月25日至3月1日。 Statoil以每吨515美元向BP出售一艘4月上半月石脑油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。