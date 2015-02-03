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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 20:58 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳升11%，因阿尔及利亚供给受坏天气影响

路透新加坡2月3日 - 亚洲石脑油裂解价差跳升近11%，徘徊在四个月
高位每吨102.55美元附近，因需求减少而需求活跃。
    
    交易员表示尽管俄罗斯港口仍在运作，但坏天气持续影响从阿尔及利
亚Skikda至亚洲的石脑油运输。
    
    交易员预计Skikda旗下炼厂和一座裂解装置每月生产40-45万吨石脑
油，但并非所有的产品都运往东方。
    
    强劲的基本面支撑现货价格。
    
    韩国的Lotte Chemical买入至少5万吨3月下半月的石脑油，价格为成
本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水接近6-7美元。
    
    Mitsui Chemicals也在市场上购得约2.5万吨，但是3月上半月船期，
价格为C&F价每吨较日本报价升水约7-8美元。
    
    最新的升水是北亚现货市场上自2014年7月来最高的水平。
    
    一周以前价格还是在贴水区间。
    
    现货市场上，托克买入两艘92号汽油船货，船期为2月18-22日，一艘
是购自于Gunvor，每桶63.50美元，另一艘是购自于BP，价格为每桶63.20
美元。
    
    Gunvor也以每桶63.48美元的价格向维多出售一艘92号汽油船货，船
期为2月25日至3月1日。
    
    Statoil以每吨515美元向BP出售一艘4月上半月石脑油。(完)
        
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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