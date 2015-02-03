表格：加拿大12月PPI较前月下降1.6%，较上年同期下降0.5%

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透渥太华2月3日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大12月生产者物价指数(PPI)较上月下滑1.6%，降幅高于预期。
工业产品价格(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
12月 11月(修正) 11月(前值) 12月 11月(修正) 11月(前值)
总体 -1.6 -0.5 -0.4 -0.5 +1.9 +1.9
扣除石油/煤炭 +0.3 -0.1 0.0 +3.3 +3.5 +3.5
注：分析师原本预期12月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.5%。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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