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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 21:36 BJT

表格：加拿大12月PPI较前月下降1.6%，较上年同期下降0.5%

路透渥太华2月3日 - 加拿大统计局周二公布，加拿大12月生产者物价指数(PPI)较上月下滑1.6%，降幅高于预期。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

12月 11月(修正) 11月(前值) 12月 11月(修正) 11月(前值)

总体 -1.6 -0.5 -0.4 -0.5 +1.9 +1.9

扣除石油/煤炭 +0.3 -0.1 0.0 +3.3 +3.5 +3.5

注：分析师原本预期12月生产者物价指数(PPI)较上月下滑0.5%。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)
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