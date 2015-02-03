版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 22:40 BJT

美国热股：在线银行LENDINGCLUB与阿里巴巴合作向美国企业提供融资支持

路透2月3日 - 阿里巴巴控股 正在与美国在线银行LENDINGCLUB CORP 合作，向美国企业从中国供应商采购提供融资支持，希望帮助美国企业进入中国市场。

LENDINGCLUB股价周二盘初大涨4%，报20.04美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐